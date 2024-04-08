YSK 3 il için kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin siyasi partilerin itirazlarını değerlendirmek üzere toplandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililer ve belediye başkanlarıyla birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) Hatay'da seçim sonucuna ilişkin dün itiraz başvurusu yapmıştı. YSK, bugün CHP'nin itirazını reddetti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde, Hatay'da AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk, oyların yüzde 44,48’ini alarak sandıktan birinci çıkarken, CHP’nin adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy almıştı.
AK PARTİ'NİN TALEPLERİNE DE RET GELDİ
Ayrıca AK Parti'nin Ardahan ve Iğdır'da seçimlerin yenilenmesi talepleri de YSK tarafından kabul edilmedi.
IĞDIR'IN İLÇE TALEBİ DE REDDEDİLDİ
Bununla birlikte Yeniden Refah Partisi'nin, Iğdır Aralık ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebi de reddedildi.
SON TARİH 10 NİSAN
İtiraz süreciyle ilgili olarak il seçim kurullarına ve il birleştirme tutanaklarına ilişkin YSK'ya yapılan başvuruların son tarihi 10 Nisan olarak belirlendi. Bu tarihe kadar sürenin sona ereceği bildirildi. Olağanüstü itirazlar ise 14 Nisan saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra kesin sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.