Gündeme bomba gibi düşen aşk itirafı! Yılmaz Erdoğan ile 2 yıldır birlikte olduğunu açıkladı

İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan hakkında bir aşk iddiası ortaya atılarak iki yıldır birlikte olduğu iddia edilmişti. Birlikte olduğu kişinin ise Cansu Taşkın olduğu söylenmişti. Erdoğan bu iddialar karşısında sessizliğini korurken Taşkın'dan bomba açıklama geldi.

'BİZ KÖTÜ BİR ŞEY YAPMADIK'

Pınar Kerimoğlu'na konuk olan Cansu Taşkın bu konudaki sessizliğini bozdu. Taşkın ortaya atılan iddialar hakkında "Gerçek... Haberler doğru. Hiçbir zaman özel hayatımı konuşmadım konuşmamaya da devam. Bunu sosyal medyada ön planda tutmadım. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?" şeklinde konuşarak ilişkiyi doğruladı.

Kaynak: Haber Merkezi