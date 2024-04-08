Cimrin, Rusya’da Türkiye ve Alanya'yı temsil etti

MOSKOVA’DA Intourist Market, MITT ve Best Russia olmak üzere en önemli üç turizm fuarına katılan Şükrü Cimrin ardından Yekaterinburg şehrinde Ural Turizm Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısında da Türkiye ve Alanya’yı temsil etti. 27 Mart 2024 tarihinde Rusya Turizm Endüstrisi Birliği ve Ural Turizm Derneği tarafından düzenlenen basın toplantısı, Yekaterinburg'daki Rus Haber Ajansı Interfax’ın Ural basın merkezinde gerçekleşti. Toplantının diğer katılımcıları Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Yuri Barzykin, Ural Turizm Derneği Başkanı Mikhail Maltsev idi. Rusya Seyahat Endüstrisi Birliği’nin Rusya’nın en üst turizm kuruluşu olması ve Ural Turizm Derneği’nin bu birliğin Ural bölgesindeki temsilcisi olması, toplantıya olan ilginin yüksek olmasında büyük rol oynadı.





ALTİD VE URAL TURİZM DERNEĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI



Interfax stüdyosundan canlı yayınlanan toplantı çevrimiçi olarak 200 ayrı medya grubu tarafından izlendi. Aynı günün akşamında bu sayı 5 bine ulaştı. Canlı yayın sırasında Şükrü Cimrin ve Mikhail Maltsev, Rusya Turizm Endüstrisi Birliği’nin Ural şubesi olan Ural Turizm Derneği ve ALTİD arasında bir işbirliği anlaşmasını imzaladı. Basın toplantısına katılanlar önümüzdeki sezona ilişkin tahminlerini de paylaştı. Yuri Barzykin; tatil fiyatlarının ortalama yüzde 10-15 oranında artacağını öngördüğünü belirtti. Barzykin; bunun hem yurt dışı gezileri hem de Rusya içindeki seyahatler için geçerli olduğunu söyledi. Barzykin, “Giden turizme gelince, geçen yıl Kovid öncesi döneme göre toplam akışın yüzde 70'ine ulaştı. Bu yıl henüz Kovid öncesi döneme ulaşamayacağımızı düşünüyorum ama ona yaklaşacağız” dedi.



TÜRKİYE TURİZMİ HAKKINDA RAPOR SUNULDU



Şükrü Cimrin, basın toplantısında Türkiye'nin dünya turizmindeki yerini ve Rusya’nın Türk turizmi açısından önemini detaylarıyla ve rakamlarla anlattı. Ayrıca Cimrin toplantıda, TGA’nın yaptığı çalışmalar, Türk turizminin 2024 sezonunda Rus misafirleri gerek tesislerde gerekse tesis dışında destinasyon bazında en iyi şekilde ağırlamak için yaptığı hazırlıklar konusunda da ayrıntılı bir rapor sundu. Şükrü Cimrin, Rus misafirlerin son derece duyarlı olduğu tesis fiyatlandırmaları konusunda 2024 sezonunda Türk otelcilerinin 2023’e göre daha dikkatli olacaklarını ve tesislerin Rus misafirleri kaybetmek istemediklerini de dile getirdi.

YEKATERINBURG-ALANYA ARASINDA DİREKT UÇUŞLAR İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK



Alanya’da bulunan Ural Turizm Derneği Başkanı ve Ekaterinburg Ural Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Victoria Zamyatina, “Yekaterinburg'dan Alanya'ya direkt uçuş başlatma olasılığını düşünüyoruz. Daha önce Tyumen-Alanya uçuşunu organize etme konusunda olumlu deneyimimiz vardı. Ayrıca Moskova-Alanya uçuşu da şu anda programını uyguluyor. TGA ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkan Yardımcısı Şükrü Cimrin'in müzakerelere katılmasının, sonuçlara ulaşılmasını önemli ölçüde hızlandıracağını düşünüyoruz. Yeni turizm sezonu öncesinde Yekaterinburg'u ziyaret etme davetimizi kabul etmesinden dolayı mutluyuz” dedi.

Alanya’ya yapılan ve ve yapılması planlanan uçuşlarla ilgili konuşan Ural Turizm Derneği UAT Başkanı Mikhail Maltsev, “Geçen yıl Ekaterinburg-Antalya ve İstanbul yönünde yoğun uçuşlarımız oldu. Türk meslektaşım Şükrü Cimrin, Yekaterinburg'a, Yekaterinburg'dan Alanya'ya uçuşları düşünmemiz de dahil olmak üzere diğer Türkiye destinasyonlarına direkt uçuş açma olasılığını görüşmek üzere geldi" ifadelerini kullandı. Ayrıca Maltsev, koronavirüs salgını öncesinde ilkbahar-yaz sezonunda Yekaterinburg'dan Türkiye'ye hava yolculuğunun payının yüzde 32 ila 35 arasında değiştiğini belirtti. 2024 yılında yedi havayolu şirketinin Türkiye'ye uçuş gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu, Rusya'nın Ural bölgesi sakinleri için bu yönün önemini gösteriyor.



LETO-2024 KONFERANSINDA TÜRKİYE VE ALANYA SUNUMU YAPILDI



Ayrıca 29 Mart tarihinde Yekaterinburg şehrinde düzenlenen LETO-2024 Turizm Konferansı’nda Şükrü Cimrin Türkiye’yi ve ALTAV tarafından hazırlanan video ile Alanya’yı anlatan bir sunum gerçekleştirerek profesyonel katılımcıların sorularını cevapladı. Cimrin sunumunda Türk turizminin geldiği nokta, sürdürülebilirlik ve turizmin 12 aya yayılması konusunda yapılan çalışmalar ve özellikle Antalya ve çevresinin daha çok misafir ağırlamak için yaptığı hazırlıklar konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Konferansın sağlık turizmi ve SPA bölümünde Türkiye, Macaristan, Malezya ve Sri Lanka'daki sağlık tesislerinin yeni yönelimleri de tartışıldı.

Müzakerelerin bir sonraki aşaması, 17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde, Yekaterinburg'da her yıl gerçekleştirilen turizm fuarı ‘LETO-2024’ için planlanıyor. 30 yılı aşkın süredir düzenlenen fuar, turizm sektöründe bölgenin en büyüğü olarak değerlendiriliyor.



“TURİZM PROFESYONELLERİNE ÜLKEMİZİ VE BÖLGEMİZİ ANLATTIK”

Şükrü Cimrin Moskova ve Yekaterinburg’da sağlanan temaslar ile ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: “Alanya Ural Turizm Derneği Başkanı Victoria Zamyatina ve Yekaterinburg Ural Turizm Derneği Başkanı Mikhail Maltsev’in daveti üzerine gittiğimiz Rusya’da öncelikle Moskova’da Intourmarket, MITT ve Best Russia olmak üzere 3 ayrı turizm organizasyonuna katıldık ve çeşitli görüşmelerde bulunduk. Ardından Ekaterinburg şehrinde Rusya’nın en üst turizm otoritesi olan Rusya Turizm Endüstrisi Başkan Yardımcısı Yuri Barzykin ile birlikte Interfax stüdyosundan yüzlerce basın kuruluşunun canlı izlediği 1 saatlik bir basın toplantısına katıldık. Özellikle bu toplantı gerek katılımcılar gerekse ulaşılan kitle olarak bize önemli fırsatlar sundu. Bu fırsatı bize sağlayan Ural Turizm Derneği Başkanı Mikhail Maltsev’e buradan teşekkür ediyorum. Türkiye’nin turizm vizyonunu ve Rusya’nın Türk turizmi için arz ettiği önemi bu toplantıda en iyi şekilde aktardık ve katılımcıları bilgilendirdik. Bundan iki gün sonra katıldığımız LETO-2024 konferansında da Türkiye ve Alanya’yı 20 dakikalık bir sunumla turizm profesyenellerine anlattık ve bölgemiz hakkındaki en son bilgileri ve gelişmeleri paylaştık. Ural Turizm Derneği ve ALTİD arasında ileride önemli çalışmalar başaracağımızı umduğum bir işbirliği protokolü imzaladık.”



“İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASIYLA GÜZEL PROJELER YAPACAĞIZ”



“Yekaterinburg’da işlediğimiz önemli konulardan biri de Yekaterinburg ve Alanya-Gazipaşa Havalimanı (GZP) arasında direkt seferlerin başlayabilmesi için yapılması gerekenler oldu. Bu konu gündem oldu ve birçok medyada yer aldı. Ural Turizm Derneği ile ALTİD olarak imzaladığımız işbirliği protokolünün devamında önemli konu başlıklarından biri de bu olacak. Amacımız İstanbul ve Antalya’dan sonra Alanya’ya da Ural Bölgesinden direkt uçuşların başlaması. İşbirliğimiz personel tedariki, karşılıklı bölgesel tanıtım gibi farklı ve yeni başlıklarla önümüzdeki günlerde şekillenecek. Bu gezi sırasında Rusya’dan farklı bölgelerden ve farklı turizm ürünleri sunan işletme ve kuruluşlardan onlarca sunum dinleme fırsatını da bulduk. Bu pazarı ve dinamiklerini çok daha iyi anladığımızı ve farkındalığımızın arttığını söyleyebilirim. Ayrıca gezimiz sırasında gönüllü çevirmenler sağladığı için Rusya Devlet Mesleki ve Pedagoji Üniversitesi'ne şükranlarımızı sunmak isteriz.”

Kaynak: Haber Merkezi