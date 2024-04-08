Başkan Özçelik: Amacımız mutlu insanların yaşadığı Alanya

Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, birlik ve beraberliğin en yoğun şekilde hissedildiği bayramların önemine dikkat çekerek, şu sözlere yer verdi:

“İslam dünyasının en kutsal günlerinin yaşandığı bir Ramazan ayının daha sonuna geldik. Çok yoğun geçen seçim döneminin son bölümünde oruçlarımızı tuttuk. Sizlerin teveccühüyle, kutsal Kadir Gecesini yaşadığımız gün, Belediye Başkanlığı görevimize başladık. Biliyorsunuz; Ramazan ayı günahların bağışlandığı, dargınların barıştığı, birlik ve beraberliğin yaşandığı günlerdir. Çok şükür, sizler destek verdiniz, Alanyamız için birleştik ve büyük değişimi gerçekleştirdik. Amacımız, sağlıklı, huzurlu ve mutlu insanların yaşadığı Alanya’yı inşa etmek. İnşallah bu amacımıza sizlerle birlikte adım adım yürüyeceğiz."

'HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI'

Mesajında, Alanya Belediyesi’nin bayram süresince görevinin başında olduğuna işaret eden Başkan Osman Tarık Özçelik, "Yarın bayram. Bayramı huzur ve güven içinde geçirmeniz için bizlere düşen her türlü tedbiri aldık. İhtiyaç duyulan her durumda, nöbetçi ekiplerimiz görev başında olacak. Kıymetli Alanyalılar, bu vesileyle mübarek Ramazan Bayramınızı kutluyor, sevdiklerinizle birlikte olacağınız mutlu bir bayram diliyorum. Sağlıkla kalın, sağ olun, var olun. Sizleri çok seviyorum" şeklinde sözlerini tamamladı. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)