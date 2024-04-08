Alanya Belediyesi yıkıma devam ediyor

Alanya Belediyesi tarafından başlatılan, Demirtaş’tan Okurcalar’a kadar Alanya sahillerinde bulunan büfelerin tek tipe dönüştürülmesini sağlayacak olan “Tek Tip Sahil Büfesi” projesi kapsamında yıkım işlemleri devam ediyor. Bu doğrultuda belediye ekipleri, Damlataş bölgesinde hak sahipleri ile birlikte yıkım işlemi gerçekleştirdi. Daha önce yıkılması hususunda uyarıların yapıldığı ancak belirlenen sürede yıkımı gerçekleşmeyen eski tip sahil büfesinin yıkım işlemleri, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin personel ve malzeme desteği ile gerçekleştirildi. Yıkılan eski tip büfe, en kısa sürede belirlenen yeni haliyle vatandaşların kullanımına sunulacak. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)