Şeyma Subası yatak pozuyla büyük tepki çekti

Ramazanın başladığında "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım" diyen Şeyma Subaşı sözünü kendi tutamadı ve müstehcen pozuyla herkesin tepkisini çekti.
Yatakta göğüslerini kitapla kapatıp poz veren Subaşı paylaşımına "Yalnız uyuyorum - sadece kitaplarımla" notunu düştü.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.