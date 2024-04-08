Şeyma Subası yatak pozuyla büyük tepki çekti

Ramazanın başladığında "Tüm Müslüman kardeşlerime ve diğer dinlerden dostlarıma huzurlu bir Ramazan diliyorum. Bu güzel ayın dünyaya anlayış, kolaylık, pozitiflik ve barış getirmesini temenni ediyorum. Hep birlikte Ramazan'ın ruhuna saygı gösterelim ve onu kucaklayalım" diyen Şeyma Subaşı sözünü kendi tutamadı ve müstehcen pozuyla herkesin tepkisini çekti.

Yatakta göğüslerini kitapla kapatıp poz veren Subaşı paylaşımına "Yalnız uyuyorum - sadece kitaplarımla" notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi