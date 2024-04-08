Fazıl Say'dan Ali Koç'a tepki: 'Bencil ve çocukça buluyorum'

Ünlü piyanist Fazıl Say, dün akşam oynanan ve Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi sonucunda Galatasaray'ın şampiyonluğu ile sonuçlanan Süper Kupa karşılaşması nedeniyle sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç'u hedef aldı. Say'ın Koç'a yönelik sözleri sosyal medyanın gündemine otururken çok sayıda etkileşim aldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe dün akşam Süper Kupa karşılaşmasında Şanlıurfa'da karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, Süper Kupa maçına A Takım'la değil, U19 takımıyla çıktı ve Icardi'nin maçın ilk dakikasında attığı golle sahadan çekildi.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray olurken Fenerbahçe taraftarı olmasıyla bilinen piyanist Fazıl Say, sarı-laciverti ekibin sahadan çekilme kararını eleştirdi.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunan Say, paylaşımında " Bir Fenerbahçeli olarak, çok eski bir gelenek olan Cumhurbaşkanlığı kupasını protesto eder hale gelmeyi, Galatasaray ile olan 117 yıllık rekabeti hiçe saymayı, bencil ve çocukça buluyorum. Bu krizleri FB yönetemiyor. Bu aşırı tepkiler ile Haklıyken haksız duruma düşüyor ve taraftarını da üzüyor küçük düşürüyor, bazıları da kızarsa kızsın bu sözlere, biraz düşünsünler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: KARAR