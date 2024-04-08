Bergüzar Korel'den flaş itiraflar: ''Dokunmayı sevmem, öpmem...''

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi.

Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç'le evli olan Bergüzar Korel, eşi ve üç çocuğuyla birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınmıştı.

İbrahim Selim'le Bu Gece programına katılan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Takıntılarını anlatan Korel'in o anları güldürdü.

Korel, "Küçükken ben voleybolcuydum, antremandan önce uzun eşek oynadım, belimi sakatladım. Ve voleybol hayatım bitti. Uzun boyluların böyle bir sıkıntısı oluyor sırt ağrısı gibi... Ben voleybolcu olsam hayatım nasıl olurdu, diye hep düşündüm" dedi.

İLGİNÇ TAKINTILARINI ANLATTI

Takıntıları hakkında konuşan Korel, şunları belirtti:

"Takıntılarım var. Ben kimseye dokunmayı sevmem, öpmem kimseyi, bana dokunulmasından hiç hoşlanmam.

Benim takıntılarım var. Uçağa binmeden önce story paylaşmam eğer uçak düşerse son hikayesi buydu diye haber olmasın isterim. Story yokken de havalimanındaki kameralara bakıyordum, son geçişe. Mesela 'Kızlar ve Oğlanlar' oyununu oynarken hep aynı çamaşırı giymem gerekiyor. Onu bulamazsam biterim. Çamaşırı görmüyoruz ama ben biliyorum onun orada olduğunu."

Kaynak: MYNET