Yeni TikTok skandalı! Küçük çocuk dans etti; videoya düşülen not büyük tepki çekti

Müstehcen görüntüler paylaşılarak para kazanılan, çocuk istismarcıların sık sık yaptıklarıyla gündem olduğu TikTok'ta mide bulandıran bir olay yaşandı. Gazeteci Esref Larsen'in Twitter'da paylaştığı videoda küçük bir çocuğun dans ettiği görüldü. Gazeteci Larsen çocuğunun 8 yaşında olduğunu söyleyerek mide bulandıran olayla ilgili şu ayrıntıları verdi:
'DERHAL ÇOCUĞUN AİLEDEN UZAKLAŞTIRILMASI GEREK'
"TikTok’da 8 yaşında bir çocuk, muhtemelen ailesinin yönlendirmesiyle yayın açıp göbek atıyor, “Güzel hediyeler yollarsanız yeni videomda oryantal elbisesi ile çıkacağım” diyor. Derhal çocuğun aileden uzaklaştırılması gerek"
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.