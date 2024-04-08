08 Nis 2024 - 16:18 - Gündem

Yeni TikTok skandalı! Küçük çocuk dans etti; videoya düşülen not büyük tepki çekti

TikTok çocuklar için tehlikeli olup olmadığı sürekli tartışılan bir konu olarak güncelliğini korurken yeni skandal gündeme bomba gibi düştü. Küçük kız çocuğunu dans ettiği videoya 'Hediye gönderirseniz oryantal kıyafeti giyerim' notu düşüldü, sosyal medya ayağa kalktı.