Fenomen dizi 'Yargı'nın final tarihi belli oldu

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”, başta iki sezon olarak planlanmış ancak seyirciden gelen büyük ilgi üzerine üçüncü sezonu da çekilmişti. Hem Türkiye'de, hem de yurt dışında büyük etki yaratan Ay Yapım projesinin, 95. bölümde, yani mayısın son haftası ekrana veda etmesi konuşuluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; dizinin “İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?” önsözlü yeni bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak.
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nu buluşturan dizinin yazarı Sema Ergenekon, dizi mayıs sonunda final yaptıktan sonra yeni projelerini hayata geçirmek için harekete geçecek. Ergenekon’un dijital dizi ve film de yazma planı olduğu öğrenildi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.