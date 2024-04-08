Kazı yapan işçiler göçük altında aldı. Ölü ve yaralılar var

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde bugün yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Toprak altından çıkarılan işçilerden 2’sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 4 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ayrıca göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.

Kaynak: DHA