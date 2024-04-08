Kazı yapan işçiler göçük altında aldı. Ölü ve yaralılar var

Merkeze bağlı Çarıklı köyünde bugün yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi. Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı.
2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Toprak altından çıkarılan işçilerden 2’sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 4 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ayrıca göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.