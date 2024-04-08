Süper Lig kulüpleri atağa kalktı! TFF olağanüstü seçimli genel kurula mı gidiyor?

Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik'' sözleriyle TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldığını açıklamıştı. Bu karar sonrası, Süper Lig kulüplerinden imza hamlesi geldi.
KULÜPLERİN İSTEDİĞİ 2 TARİH VAR
Seçimin temmuz ayına kalmasını istemeyen kulüpler, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ının imza vermesi durumunda, 30 gün içinde seçime gidilmek zorunda. Kulüpler, 24 Mayıs ya da 6 Haziran'da seçime gidilmesini istiyor.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.