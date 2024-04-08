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Süper Lig kulüpleri atağa kalktı! TFF olağanüstü seçimli genel kurula mı gidiyor?

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da seçime gitme kararı alması sonrası, Süper Lig kulüplerinden imza hamlesi geldi. Kulüpler, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

Süper Lig kulüpleri atağa kalktı! TFF olağanüstü seçimli genel kurula mı gidiyor? mask
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Süper Lig kulüpleri,  Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ''Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde 2 yılımızı geride bırakmış olacağız. Yönetim Kurulumuzda aldığımız karar ile 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik'' sözleriyle TFF'nin 18 Temmuz'da seçime gitme kararı aldığını açıklamıştı. Bu karar sonrası, Süper Lig kulüplerinden imza hamlesi geldi.

KULÜPLERİN İSTEDİĞİ 2 TARİH VAR

Seçimin temmuz ayına kalmasını istemeyen kulüpler, TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başladı. Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin yüzde 40'ının imza vermesi durumunda, 30 gün içinde seçime gidilmek zorunda. Kulüpler, 24 Mayıs ya da 6 Haziran'da seçime gidilmesini istiyor.

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08 Nis 2024 - 15:22 - Spor

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