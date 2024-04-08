Alanya'da jandarmadan yolculara bayram şekeri

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi yerli ve milli arabamız TOGG ile Avsallar Mahallesi'nde yapılan yol uygulamasında sürücülere broşür dağıtıldı. Jandarma ekipleri tarafından sürücülere emniyet kemeri kullanımının önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konularda bilgilendirmeler yapılmasının ardından otobüs yolculuğu yapan çocuklara ve vatandaşlara çikolata ikramında bulunuldu.