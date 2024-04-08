08 Nis 2024 - 14:18- Ekonomi G:

İsraillilerden Türkiye'de 18 yeni şirket

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Türkiye'nin Gazze'de soykırım uygulayan İsrail ile ticaret ilişkilerini sürdürmesi ve hatta yeni ticari ilişkiler geliştirmesi, son dönemde kamuoyunun dikkatini çeken bir konu haline geldi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı tarihten itibaren geçen beş ay içerisinde, İsrailli iş insanlarının Türkiye'de 18 yeni şirket kurduğu ortaya çıktı.

İsraillilerden Türkiye'de 18 yeni şirket mask
İsraillilerden Türkiye'de 18 yeni şirket
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Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail'in altıncı ayını geride bırakan saldırıları, uluslararası alanda yoğun tepkilere yol açmaya devam ediyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son verilere göre 33 bin 175'e yükseldi.

TÜRKİYE'NİN İSRAİL'LE TİCARETİ DEVAM EDİYOR

Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı sert tepkilerini sürdürürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İsrail'i soykırım yapmakla suçluyor. Ancak, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerini sürdürmesi kamuoyunda tartışma yaratıyor.

TERS KELEPÇELİ BİR ŞEKİLDE GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde, İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermek amacıyla protesto gösterilerinde bulunan onlarca kişi, darbedilerek ters kelepçeli bir şekilde gözaltına alınmıştı. Bu olayın ardından, Türkiye'nin İsrail ile ticari ilişkilerini sonlandırması gerektiği yönünde çağrılar yapılırken, son beş ayda ilişkilerin güçlendirildiği dikkat çekiyor.

İSRAİLLİLER 5 AYDA TÜRKİYE'DE 18 ŞİRKET KURDU

Kısa Dalga'da yer alan habere göre; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, İsrail sermayeli şirketlerin Türkiye'ye gelip şirket kurmaya devam ettiği ortaya çıktı. Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana toplam 18 İsrail sermayeli şirket Türkiye'de kuruluş gerçekleştirdi. Bu şirketler arasında 3 anonim ve 15 limited şirket bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verilerine göre ise Türkiye'de faaliyet gösteren toplam İsrail sermayeli şirket sayısı 505. Bu şirketlerin bir kısmı Türk ortaklarla birlikte iş yaparken, doğrudan yatırımların tutarı ise 431 milyon doları buluyor.

Türkiye'de İsrail sermayeli şirketlerin sayısının artması, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı kamuoyunun duyarlılığını ve tepkilerini tartışmaya açarken, ticari ilişkilerin geleceği konusunda da soru işaretleri oluşturuyor.

İsraillilerden Türkiye'de 18 yeni şirket

Kaynak: Karar

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08 Nis 2024 - 14:18 - Ekonomi

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