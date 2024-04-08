Orhan Mahallesi'nde kalabalık iftar

ORHAN Mahallesi Muhtarı İsmail Uyar, her yıl geleneksel olarak verdiği iftar davetine bir yenisini daha ekledi. Mahalle meydanında düzenlenen iftar davetine Orhanlı halkı büyük ilgi gösterdi. Zengin menülü davette bir arada olmanın tadını çıkaran Orhan Mahallesi sakinleri, daveti için Muhtar Uyar'a teşekkür ettiler. İftar davetine katılanlar arasında Köseoğlu Kuyumculuk sahibi Yahya Arslan da vardı. Arslan, "Sayın muhtarımızın davetinin hayırlara vesile olmasını dileriz" dedi. Muhtar Uyar ise, "Ramazan ayına veda etmeye hazırlandığımız bugünlerde verdiğimiz iftar daveti ile mahalle sakinlerimizi bir araya getirdik. Şimdiden tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlarım" dedi. Uğur KANBEROĞLU