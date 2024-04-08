Son Dakika! İYİ Parti'de deprem üstüne deprem! Milletvekili istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart'ın ardından ilk olarak partisinin 27 Nisan'da kongreye gideceğini, bugünse kongrede aday olmayacağını duyurdu.

Akşener'in bu kararının ardından İYİ Parti'den kritik bir istifa açıklaması geldi.

ÖZLALE İSTİFA ETTİ

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmiş ancak parti içindeki gelişmelerin ardından istifa kararı aldığını açıkladı. Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla partiden ayrılma kararını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamasında İYİ Parti'ye duyduğu saygıyı dile getiren Özlale, uzun bir süredir İyiler Hareketi'nin bir parçası olarak ülke için çalışmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ancak, partinin ilk günlerindeki heyecanın kaybolduğunu ve makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını düşündüğünü belirterek, istifa kararını verdiğini açıkladı.

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'İLK GÜNLERDEKİ HEYECAN KALMADI'

Özlale, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili İYİ Parti Ailesi, uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım."

Özlale, İYİ Parti içinde çalışma ve millet adına görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, bu süre zarfında birlikte çalıştığı herkese içtenlikle teşekkür etti. Ayrıca, birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağını ifade etti ve hakkını helal etme dileğinde bulundu.

Özlale'nin istifa açıklaması şu şekilde:

"Sevgili İYİ Parti Ailesi,

Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.

Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

Saygılarımla..."