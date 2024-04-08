08 Nis 2024 - 12:41- Ekonomi G:

Tam 32.529 TL faiz getirisi var: Çalışan bu kadar kazanamıyor

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Nisan 2024 itibarıyla, mevduat faiz oranlarının %57’ye varan seviyelere ulaşması, birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların dikkatini çekiyor. Özellikle enflasyon karşısında birikimlerini korumak isteyenler, bankaların sunduğu güncel mevduat faiz oranlarına yöneliyorlar. İşte, 700.000 TL gibi birikimi olan vatandaşlar için 32 günlük vade süresi sonunda elde edilecek getiriler…

Tam 32.529 TL faiz getirisi var: Çalışan bu kadar kazanamıyor mask
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ING e-Turuncu Hesap: Günlük Kazançla Bir Adım Öne

ING Bank’ın e-Turuncu Hesap’ı, %55 faiz oranı ile öne çıkıyor. 700.000 TL’lik bir yatırımla, 32 günlük vadede 31.978,14 TL net kazanç sağlanıyor. Böylece vade sonu toplam tutar 731.978,14 TL’ye ulaşıyor. Günlük kazanç elde etme fırsatı sunan ING, bu hesapla fark yaratıyor.

Alternatif Bank VOV Hesap: Her Gün Kazandıran Avantajlı Faiz

Alternatif Bank’ın VOV Hesabı, %56 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 32 günlük bir vadeyle 700.000 TL yatırıldığında, 32.559,56 TL net kazanç elde ediliyor ve vade sonu tutar 732.559,56 TL oluyor. VOV Hesap, vade sonunu beklemeden her gün kazanç sağlayarak avantajlı bir seçenek sunuyor.

TEB Marifetli Hesap: Yeni Müşterilere Özel Hoş Geldin Oranı

TEB’in Marifetli Hesabı da %55 faiz oranı ile dikkat çekiyor. 32 günlük vadede 700.000 TL yatırım ile 31.978,14 TL net kazanç sağlanıyor ve vade sonu tutarı 731.978,14 TL’ye ulaşıyor. Marifetli Hesap, yeni müşterilere özel sunulan hoş geldin oranı ile ön plana çıkıyor.

ON Plus: Yüksek Yatırımlar İçin Avantajlı Oranlar

ON Bank’ın ON Plus hesabı, %54 faiz oranı sunuyor. 700.000 TL’lik yatırımla, 32 günlük vadede 31.396,72 TL net kazanç elde ediliyor ve vade sonu tutar 731.396,72 TL’ye erişiliyor. 250.000 TL’ye kadar olan yatırımlar için %56 gibi daha avantajlı bir faiz oranı sunuluyor.

Anadolubank Renkli Hesap ve Odea Yeni Vadeli Mevduat: Günlük Kazanç Fırsatı

Anadolubank ve Odea Bank’ın Renkli Hesap ve Yeni Vadeli Mevduat hesapları, %53 faiz oranı ile benzer getiriler sunuyor. Her iki bankada da 700.000 TL’lik yatırım için 32 günlük vadede 30.815,3 TL net kazanç sağlanıyor ve vade sonu tutar 730.815,3 TL oluyor. Bu hesaplar, günlük kazanç elde etme imkanı sunarak dikkat çekiyor.

# Bir, Yüksek

08 Nis 2024 - 12:41 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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