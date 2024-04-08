Feribot battı! En az 94 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi aranıyor...

Doğu Afrika ülkesi Mozambik’in Nampula bölgesinde bir feribot battı. Yetkililer, 130 kişinin olduğunu düşündükleri feribottaki en az 94 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 kişinin ise kaybolduğunu söyledi. Yetkililer, batan feribottan beş kişinin de canlı kurtarıldığını bildirdi.

Nampula Dışişleri Bakanı Jaime Neto, ölenlerin arasında çocukların da olduğunu belirtti.

Yerel medyanın aktardığına göre feribot, Lunga’dan Mozambik’in Nampula kıyısına doğru yol alıyordu ama varamadan battı. Neto, “Feribotun yolcu taşımaya müsait olmadığından ve üstünde çok fazla kişi olduğundan battığını” söyledi.

'KOLERA SALGININDAN KAÇIYORLARDI'

Neto, feribottaki kişilerin kolera salgınından kaçmaya çalıştıklarını da ifade etti.

Nampula bölgesi, geçtiğimiz ocak ayında alevlenen kolera salgınından en çok etkilenen bölgelerden biri olmuştu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana Mozambik’te 13 bin 700 vaka tespit edilirken, 30 kişi de yaşamını yitirdi.

Kaynak: Karar