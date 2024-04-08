Son dakika - Meral Akşener kongrede aday olmayacak

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde istediği başarıyı elde edemeyen İYİ Parti'de Meral Akşener ve kurmayları eleştirilerin hedefi haline gelmişti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılacak genel başkanlık seçiminde tekrar aday olmayacağını ilan etti.

İşte Akşener'in açıklaması