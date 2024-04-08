Alanya İYİ Parti'de flaş istifa

Alanya’da iş ve siyaset dünyasının yakından tanıdığı, 2019-2024 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulunan Fikret Arık, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Arık, “İYİ Parti Üyeliğinden istifa ettim. Siyaset hayatımızın her alanında karar verici olduğundan dolayı bilgi ve tecrübemize istinaden söyleyecek sözümüz her zaman olacaktır” dedi.