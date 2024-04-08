Mersin'de hurdalıkta çıkan yangın can aldı

Alınan bilgiye göre, Say Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırın yanındaki hurdalıkta yangın çıktı.
Yangını fark eden ailenin ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında Suriye uyruklu Fards Elhayır'ın (6) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.