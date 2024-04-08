Survivor'da Damla Can'ın sinirden deli olduğu anlar: Acuna sert çıktı

Survivor All Star'da ödül oyunu için büyük bir mücadele vardı. Mavi takımdan Damla Can Merve karşısında kaybedince sinirlerine hakim olamadı.
Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı.
Damla Can oyunu kaybedince "Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun" diyerek isyan etti ve "Kaybetmemizi isterseniz koyun" ifadesini kullandı.
O anlar sosyal medyada da gündeme geldi. Damla Can'ın yapım ekibine isyanı kimi seyirci tarafından gereksiz bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.