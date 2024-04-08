- Ekonomi

Uzman isim "Yeni trend bu olacak" diyerek yeni yatırım aracını işaret etti: 2.400 TL'yi aştı!

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Altın piyasasında tarihi bir zirve yaşandı. Uzman İslam Memiş'in aktardığına göre, gram altın fiyatları etkileyici bir artış gösterdi ve 2.330 TL seviyesinden sonra hızla 2.400 TL sınırını aştı.

Uzman isim "Yeni trend bu olacak" diyerek yeni yatırım aracını işaret etti: 2.400 TL'yi aştı! mask
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Haftanın son gününde, ons altının etkisiyle gram altın fiyatları 2 Bin 330 TL'den 70 TL'lik bir artışla 2 Bin 400 TL'nin üzerine çıkarak yeni bir sınırı aştı. Kapalıçarşı'da, altın yatırımcılarının yakından takip ettiği gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını gibi ürünler, İslam Memiş'in 'Altın fiyatları düşecek mi, yoksa yükselecek mi?' sorusuna verdiği yanıtlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Rekor bir seviyeye ulaşan gram altın fiyatları, ons altınla birlikte 2 Bin 300 dolarlık değeri gördü ve 2 Bin 400 TL'lik eşiği geride bıraktı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların sıkça sorduğu sorulara cevap vererek piyasalar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"ONS TARAFINDA 100-150 DOLAR BİR DÜŞÜŞ OLABİLİR"

"Altının ons fiyatı 2320 dolar ile yüzde 1.24'lük haftalık kapanış gerçekleştirdi. Yani 2300 dolar psikolojik direnç seviyesi üzerinde seyrediyor. Dikkat edin 100-150 dolarlık satış bekliyorum ifadem vardı. Bu öngörüm hala geçerli.

Ons tarafındaki yükselişleri çok sağlıklı bulmuyorum. 2320 dolar seviyesinde olan bir ons altın var. Yukarıda 2350 dolar seviyesi hedeflendi. Daha yılın ikinci çeyreğinin ilk haftasında bu seviyeye kadar yükselmesi sağlıksız."


"ALTIN İÇİN GENEL TREND YUKARI"

"Tabi ki yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Altın güvenli bir limandır. Gram altın TL fiyatı bu hafta tam 3 kez serbest piyasalarda 2400 lira seviyesi altına sarktı.

Gram altın 2425-2453 lira arasında dalgalı seyir var. Alım-satımda yaklaşık 30 liralık bir aralık var. Altında genel trend yukarı. Biz yine 3000-3500 TL seviyesini bekliyoruz. Ama ons altına dikkat diyorum. "

"ALTIN GRAM FİYATI ALTIN FIRSATI SUNACAK"

"Ons altında yaşanacak kar satışı ve geri çekilmeler haliyle gram altın tarafında da hissedilecek. Gram altın TL fiyatında göreceğimiz aşağı yönlü hareketlerde orta ve uzun vadeli yatırımcılara bir fırsat sunacaktır."

Uzman isim

Kaynak: Kamu Son Haber

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08 Nis 2024 - 04:13 - Ekonomi

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