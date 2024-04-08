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Dünyanın en çapkın ülkeleri listelendi: Türkiye'nin sırası şoke etti

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Dikkat çekici bir araştırma, World Population Review tarafından cinsel ilişki ve çapkınlık üzerine gerçekleştirildi ve elde edilen sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı.

Dünyanın en çapkın ülkeleri listelendi: Türkiye'nin sırası şoke etti mask
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Türkiye'nin cinsellik konusundaki genel tabusu, yapılan araştırma sonuçlarıyla sarsıldı. World Population Review'ın derlediği verilere göre, ortalama bir bireyin kaç partnerle birliktelik yaşadığı incelendi ve Türkiye'nin bu alanda önde olduğu ortaya çıktı. Platformun açıklamasına göre, bu sonuçlar farklı kaynaklardan elde edilen verilerin titiz bir şekilde incelenmesiyle ortaya çıkarıldı.

Özellikle cinsellik konusunda rahat olduğu düşünülen Brezilya ve Fransa gibi ülkeler, Türkiye'nin önünde geri kaldılar. Brezilya ortalama 9 partnerle 25. sırada yer alırken, Fransa 8.1 partnerle 29. sırada bulundu. ABD ise 10.7 partnerle listenin daha gerilerinde yer alırken, Çin ve Hindistan ise ortalama 3.1 partnerle listenin son sıralarında kendilerine yer buldular.

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye dünya genelinde en fazla partnerle birliktelik yaşayan ülke olarak zirveye oturdu. Bu sonuçlar, cinsellik konusunda toplumun genel algısının bazen yanıltıcı olabileceğini gösteriyor ve tartışmaları beraberinde getiriyor.

İŞTE EN ÇAPKIN ÜLKELER

Türkiye (14.5 partner)
Avustralya (13.3)
Yeni Zelanda (13.2)
İzlanda (13.0)
Güney Afrika (12.5)
Finlandiya (12.4)
Norveç (12.1)
İtalya (11.8)
İsveç (11.8)
İsviçre (11.1)

Dünyanın en çapkın ülkeleri listelendi: Türkiye'nin sırası şoke etti

Kaynak: Kamu Son Haber

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08 Nis 2024 - 02:07 - Magazin

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