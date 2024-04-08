- Ekonomi

Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Eviniz elinizden gidebilir! Mutlaka kontrol edin...

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Tapu, Türkiye'de mal varlığınızın bir tür güvencesi olarak kabul edilir. Ancak hisseli tapu sahibi olmak, bazı riskleri beraberinde getirebilir.

Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Eviniz elinizden gidebilir! Mutlaka kontrol edin... mask
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E- Devlet sistemi aracılığıyla yapabileceğiniz kontroller sayesinde bu risklerden kendinizi koruyabilirsiniz.

Hisseli tapular devlet güvencesi altında bulunuyor. Fakat ortak ortaklık yapısı sebebiyle bir takım riskler barındırabiliyor. Ortakların gayrimenkulünuz üzerindeki söz hakkı ve öne alım hakları gibi bir takım etkenler hisseli tapularınızın güvenliğini etkileyebiliyor.

Güven temalı ortaklıklar da böyle bir durum söz konusu olmazken güvensizlik durumunda hisseli tapular büyük bir risk kaynağına dönüşüyor.

NE TÜR RİSKLER VAR?

Hisseli tapularda bilinen en büyük risklerden biri olarak, ortaklığa yabancı bir kişinin dahil olması bu sebeple hukuki yollara tüm hisselere sahip olmasına yönelik ihtimaldir. Söz konusu durum yaşandığı taktirde hisse sahiplerinin tapularından olabilir. ön öne alım hakkı, hisse paylarının satışında diğer ortaklara sahip olunan bir öncelik hakkı olarak tanımlanır bu hak hissedarın borclari nedeniyle icra yoluyla satışa çıkması durumunda geçersiz kılınır.

E-DEVLETTEN SORGULAYABİLİRSİNİZ

Hisseli tapu sahibi olan vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden tapu kayıtlarının kontrolünü düzenli olarak sağlayarak herhangi bir işlem veya icra işlemi gerçekleştirip gerçekleştirilmediğini kontrol edebilir. Bu sayede gayrimenkulünün risk altına girmesini önleyebilir.

Hisseli tapu sahiplerini ilgilendiriyor: Eviniz elinizden gidebilir! Mutlaka kontrol edin...

Kaynak: Kamu Son Haber

# Devlet, Bir, var

08 Nis 2024 - 02:04 - Ekonomi

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