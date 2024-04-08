Google'dan dert bitiren özellik: Artık daha rahat olacak...

Google Haritalar’ın yeni özelliği, heyecan yarattı. Google trafik sıkışıklığını azaltmaya yönelik yeni bir önlem planı üzerinde çalışıyor. Google Haritalar, yoğun trafiğe girecek araçlar için optimal bir hız önerecek ve trafik sıkışıklığı bu sayede azılacak.

Bir aracın hızını azaltması sonucu meydana gelen zincirleme yavaşlamalar sonucu trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Google’ın bu hız önerisi, önündeki araçların hızına ve güvenli mesafelere dayanarak hesaplama yapmasıyla tüm sürücülerin bu önerilen hıza uyması durumunda, yoğun trafik sıkışıklığının önüne geçilebileceği ifade ediliyor.

HIZINIZI GÖRÜNTÜLEYECEK

Sürücülerin önerilen hıza uzun süre bakmalarını önlemek amacıyla Google Haritalar, farklı renklerle kodlanmış bir hız göstergesi planlıyor. Bu kapsamda yeşil renk hızlanabilmeyi, sarı renk yavaşlamak gerektiğini ve mavi renk ise doğru hızda ilerlemeyi gösterecek.

Eğer bir sürücü bu öneriye uymaz veya çok yakın takip ettiği takdirde sıkışıklıklar yine oluşacak ancak, bu özellik otomatik sürüş teknolojilerinin gelişmesiyle daha işlevsel hale gelebileceği aktarılıyor.

Kaynak: Kamu Son Haber