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Komando kampı

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk edeceği Galatasaray maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı

Komando kampı mask
Komando kampı
Komando kampı
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TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Son haftaların formda ekibi olan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, haftanın kapanış mücadelesinde 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de lider Galatasaray'ı konuk edecek. Ligin 31. haftasında elde edilen 3-0'lık Gaziantep FK zaferini 4 gün izinle ödüllendiren Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray mesaisini dün başlattı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana ısınma koşusu ile başlayan turuncu yeşilli futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptılar. Keyifli geçen antrenmanın ikinci bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Alanyasporlu oyuncular, idmanı şut çalışması ile tamamladılar.

Komando kampı

BAYRAMDA İZİN YOK


Corendon Alanyaspor'da tüm camia 15 Nisan'da lider Galatasaray ile oynanacak olan kritik maça odaklandı. Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak kritik bölgeden uzaklaşan ve üst sıralara tırmanan turuncu yeşilli ekip, bayramda izin kullanmayacak. 19 maçtır yenilmeyen lider Galatasaray'ı konuk edeceği vitrin maçına 'tam motivasyon' mottosu ile start veren Alanyaspor, lider Cimbom'a Alanya'da çelme takmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla hız kesmeden devam edecek. Cemali AYDINOĞLU

Komando kampı
 
Komando kampı

Kaynak: Spor SERVİSİ

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08 Nis 2024 - 01:14 - Spor

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