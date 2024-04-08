Komando kampı

TRENDYOL Süper Lig'in 32. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Son haftaların formda ekibi olan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, haftanın kapanış mücadelesinde 15 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de lider Galatasaray'ı konuk edecek. Ligin 31. haftasında elde edilen 3-0'lık Gaziantep FK zaferini 4 gün izinle ödüllendiren Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray mesaisini dün başlattı. Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmana ısınma koşusu ile başlayan turuncu yeşilli futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalışması yaptılar. Keyifli geçen antrenmanın ikinci bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren Alanyasporlu oyuncular, idmanı şut çalışması ile tamamladılar.
BAYRAMDA İZİN YOK
Corendon Alanyaspor'da tüm camia 15 Nisan'da lider Galatasaray ile oynanacak olan kritik maça odaklandı. Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak kritik bölgeden uzaklaşan ve üst sıralara tırmanan turuncu yeşilli ekip, bayramda izin kullanmayacak. 19 maçtır yenilmeyen lider Galatasaray'ı konuk edeceği vitrin maçına 'tam motivasyon' mottosu ile start veren Alanyaspor, lider Cimbom'a Alanya'da çelme takmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla hız kesmeden devam edecek. Cemali AYDINOĞLU
Kaynak: Spor SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.