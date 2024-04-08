Rektörden yardım çağrısı

Yayımladığı kutlama mesajında, “Sevgiyi, hoşgörüyü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran mübarek Ramazan ayını uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı dinin, aynı inancın etrafında insanları birleştiren, yürekleri bütünleştiren, kardeşliği pekiştiren, kırgınlıkları onaran ilahi bir armağan olan bayramlarda; iyiliklere ve güzelliklere yönelmeli, yardımlaşma ve dayanışmanın önemini hatırlayarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Alanya’da yaşayan vatandaşlarımızın, ALKÜ ailesinin, aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı, en kalbî duygularımla kutluyor; bayramın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ediyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ