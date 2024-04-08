Başkan 'Nohut-pilav' sırasındaydı

ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Özçelik, Eşgilik Düğün Salonu bahçesinde düzenlenen iftar programına eşi Canan Özçelik ve belediye meclis üyeleriyle birlikte geldi. Menüsünde çorba, etli nohut, pilav ve salatanın yer aldığı iftarın ardından kısa bir konuşma yapan Özçelik, "Birlikte iftar etmemizi sağladığı için Allah'ımıza şükürler olsun. Hepinize afiyet, şeker olsun. Allah tuttuğunuz oruçlarınızı kabul etsin inşallah. Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum. Sağ olun, var olun" dedi.
Belediye personeline de teşekkür eden Özçelik, sorunlarını dinlediği vatandaşların hatıra fotoğrafı isteklerini de geri çevirmedi. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)
Kaynak: Alanya Belediyesi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.