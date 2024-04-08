Alanya'da sürücülere uyarı

ALANYA Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, tatil için yola çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, özellikle uzun bayram tatillerinde yorgun veya uykusuz bir şekilde araç kullanmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti.

Bayramların, insanların sevdikleriyle bir araya gelme ve kavuşma günleri olduğunu hatırlatan Akkaya, dikkatsizlik sonucu oluşabilecek trafik kazalarının tarifsiz acılar yaşatabileceğine dikkat çekti. Akkaya, “Ramazan Bayramı ile birlikte tatil için yola çıkacak vatandaşlarımızı buradan uyarmak istiyorum. Özellikle bu tip uzun bayram tatillerinde yollarda araç trafiğinin çok yoğun olması sebebiyle, sürücüleri uykusuz ve yorgun bir şekilde yola çıkmamalarını ve trafik kurallarına uyarak araç kullanmalarını önemle vurgulamak istiyorum. Çünkü bayramlar sevdiklerimizle kavuşma ve bir araya gelme günleridir. En ufak bir dalgınlık ve dikkatsizlik sonucu meydana gelebilecek trafik kazaları sebebiyle sevdiklerimize tarifsiz acılar yaşatmayalım. Tüm araç kullanan sürücülerimizin trafikte dikkatli olmaları konusunda bir kez daha vurgu yaparak tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar; kazasız, belasız güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. (Alanya Şoförler Odası/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Şoförler Odası