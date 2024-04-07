Emekli hesaplarında kökten değişim: Kök maaşlarda kolaylaşma dönemi...

Milyonlarca emeklinin beklediği veriyi TÜİK 3 Nisan'da açıkladı. Mart ayı enflasyonuyla birlikte de emekli maaşlarına yansıyacak 3 aylık enflasyon farkında oran belli oldu. Emeklinin temmuz hesabı değişti.

Milyonlarca emeklinin temmuz hesaplamaları başladı. Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Nisan'da mart ayı enflasyon verilerini duyurdu.

Bu veriler doğrultusunda, mart ayı enflasyonu ile birlikte emekli maaşı zammı da 3 aylık dönem için belirlendi. Buna göre, 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15,05 olarak belirlendi. Ekonomist Muhammet Bayram, temmuz hesaplarına ilişkin beklentilerini açıkladı.

"EMEKLİLER YÜZDE 25 SEVİYESİNDE ENFLASYON FARKI ALACAK"

Milliyet'e konuşan Bayram, "3 aylık veri şuanda yüzde 15 seviyesindedir. Son üç aylık veride geldiğinde yüzde 25 seviyesinde 6 aylık enflasyon farkı alacak." dedi.

Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Burada yüzde 25 üzerine de önceki dönemlerde de hep refah payı artışı yapıldı. Ben tekrar bir refah payı artışı yapılacağının düşünüyorum. "

"REFAH PAYIYLA YÜZDE 30'LUK BİR ARTIŞ YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Refah payı artışı da en az 5 puanlık bir artışlar yüzde 30 bir artış yapılacağını düşünüyorum. Zaten sene sonunda da enflasyon bir hayli gerilemiş olacak. Ve emeklilerin alım gücü artış olacak. En az yüzde 30'lara varan bir artış yapılacağını öngörüyorum."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

"Tabii en düşük emekli maaşı şu an 10 bin TL. Aslında 10 bin liranın asgari ücrete oranla bakacak olduğumuzda 15 bin lira seviyesinde olması gerekiyor. Şu anda 15 bin lira seviyesine yükseltilirse eğer emekliler bi rahat nefes alabilir diyebiliriz. Bir diğer sorunlu taraf ise kök maaşın düşük olması. Kök maaş düşük olduğu için emekliler yapılan oransal zamlardan tam olarak istifade edemiyor. Aslında devlet sosyal devlet ilkesi gereği 10 bin TL'ye bunu tamamlıyor."

"BÜYÜK BİR DEVRİM OLUR"

Aslında şu anda devletimiz sosyal devlet ilkesi gereği düşük olan maaşları kendisi tamamlıyor. Bu nedenle kök maaşın en düşük emekli maaşına sabitlenmesi büyük bir devrim olur.

Kaynak: Kamu Son Haber