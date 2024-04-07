Emeklilik sistemi sil baştan: Yeni sistem devreye girecek... EYT'lilere bayramı yaşatacak gelişme!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram sonrasında yoğun bir çalışma temposuna girecek ve gündeminde ekonomik düzenlemeler yer alacak. Ayrıca, erken emeklilik gibi vatandaşların hayatını doğrudan etkileyecek düzenlemeler de planlanıyor. Hükümetin ana hedeflerinden biri, enflasyon oranlarını kontrol altına almak olacak.

4 YIL SEÇİMSİZ REFORM DÖNEMİ

Türkiye yerel seçimleri tamamladı ve belediye başkanlarını seçti. Bundan sonra hükümetin önünde 4 yıldan fazla bir seçimsiz dönem bulunuyor. Bayram tatilinin bitmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi de yoğun bir mesaiye başlayacak.



Sabah'ta yer alan habere göre, enflasyonun kontrol altına alınmasını takiben, hükümet orta vadede yeni emeklilik sistemi gibi çeşitli reformları hayata geçirmeyi planlıyor. Bu reformlar, ekonomik ve sosyal politikaların iyileştirilmesine yönelik adımlar içeriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu düzenlemeler üzerinde koordinasyon içinde çalıştıkları bildiriliyor.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ ORTA VADEDE DEVREYE GİRECEK

Orta dönemde emeklilik sistemine yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Emeklilere yönelik mali destekler, vergi indirimleri ve gelirlerini artıracak diğer tedbirlerin yanı sıra, kamu çalışanlarının uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, bütünleyici emeklilik sistemi, iş yasasında yapılacak revizyonlar, çalışma saatlerindeki yenilikler ve uzaktan ile esnek çalışma yöntemlerine ilişkin yasal düzenlemeler de gündeme gelecek.

Ayrıca, yaklaşık bir milyon esnafı etkileyecek olan SSK ve Bağ-Kur primlerindeki eşitlik, annelere yönelik sosyal güvenlik ve emeklilik hakları gibi konular belirlenen bir takvim dahilinde incelenecek. TBMM'nin önümüzdeki dönemde ele alacağı erken emeklilik ile ilgili formüller arasında şunlar yer alıyor:

ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Küçük işletme sahipleri için emeklilik koşulları iyileştiriliyor. Yaklaşık bir milyon basit usul mükellefi küçük işletme sahibinin, Bağ-Kur prim günü şartı 9.000'den 7.200'e indirilecek. Bu değişiklikle, esnaf 1.800 gün daha az prim ödeyerek, beş yıl erken emekli olma imkanı bulacak. '10 veya daha az çalışanı olan' küçük işletmeler bu düzenlemeden faydalanabilecek.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT'li erkek esnaflar ve bu tarihten sonra sigortalı olan kadın ve erkek esnaflar için de prim günü şartı 9.000'den 7.200'e düşürülecek. EYT'li esnaflar, gerekli prim gün sayısını doldurduklarında hemen emekli olabilecekler. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için ise, sigortalılık başlangıç tarihine bağlı olarak belirlenen yaş sınırına ulaşmaları gerekecek; bu tarih aralığına göre kadınlar için 58, erkekler için 60 ve sonrasında her iki cins için 65 yaş sınırı uygulanacak.

EV KADINLARINA AYLIK DESTEK

Yeni bir yasal düzenleme ile ev hanımlarının sosyal güvenlik hakları ve emeklilik imkanları güçlendirilecek. Önerilen düzenlemeye göre, isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından ödenecek. Bu sayede, asgari ücret baz alındığında, normalde 6.400,80 lira olan minimum isteğe bağlı sigorta primi, devlet katkısı ile 2.133,60 lira azalarak, ev hanımlarının cebinden çıkacak miktar 4.267,20 lira olacak. Böylece, ev hanımları daha düşük bir maliyetle emeklilik hakkı kazanabilecekler.

ANNELERE YIPRANMA PAYI

Özellikle kadınlar için, çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşının esnek hale getirilmesine dair bir düzenlemenin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ağır iş koşulları altında çalışanlar için mevcut olan yıpranma payı sistemine paralel bir yaklaşım izleyecek. Uygulamaya konulduğunda, bu sistem sayesinde kadınların çocuk sayısına göre emeklilik yaşında indirimler yapılabilir ve aynı zamanda prim ödemelerine eklemeler yapılabilecek.

Kaynak: Kamu Son Haber