Bakan Koca bizzat duyurdu: Nuri Alço'nun durumu nasıl?

Sağlık Bakanı, ünlü sinema sanatçısı Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden bir güncelleme yaptı. Eskişehir'de bir hastanede tedavi gören Alço'nun daha kapsamlı incelemeler için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne nakledildiği bildirildi. Sanat camiasının sevilen ismi Alço'nun sağlık sorunları nedeniyle hastaneye yatırıldığı ve durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Koca, Nuri Alço'nun sağlık durumuna ilişkin, "Sanatçının şehir hastanemizde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edilmiştir. Bilinci açık olan hastamızın tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir." açıklamasını yaptı. Nuri Alço'ya acil şifalar dileyen Koca, sanatçının sevenlerinin üzüntülerini paylaştığını ifade etti.

Kaynak: Kamu Son Haber