Kızılay bayramlık hediyelerini 345 bin kişiye ulaştırdı

Kızılay, yardımseverlerin zekat, fitre, gıda, aşevi bağışlarıyla hazırladığı 345 bin kişilik bayramlık yardımını ihtiyaç sahiplerine Kızılay Butikler aracılığıyla ve gönüllüleriyle ulaştırdı.

İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak isteyen hayırseverleri 'Bu Ramazan Sensiz Olmaz' diyerek Ramazan Kampanyası'nda buluşturan Kızılay, gıda, sıcak yemek ve maddi destekleriyle hanelere destek oldu. Kızılay, Ramazan yardımları planlamasında belirlediği 117 milyon TL’lik bayramlık hediyelerini ise 345 bin kişiye ulaştırdı.

KIZILAY BUTİKLERDE DE YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR

Kızılay, bir yandan bayram öncesinde hazırladığı giyim yardımlarını gönüllüleriyle ailelere ulaştırırken bir yandan da yıl boyunca hizmet veren Kızılay Butikleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerinin kendi ihtiyaç duydukları kıyafetleri yine kendi beğenileri doğrultusunda seçerek ücretsiz olarak almalarına imkân sağlıyor.

Sosyal incelemeler sonrası belirlediği ihtiyaç sahiplerine Kızılay Kadın, Genç Kızılay, Kızılay Engelsiz üyeleri, Şubeleri ve gönüllüleriyle Ramazan yardımlarını ulaştıran Kızılay, ailelere hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmaya devam ediyor.