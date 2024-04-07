Adana’ya 4,5 milyar TL katkı sağlayacak karnavalda günlük 200 ton et tüketilecek

ADANA’da bu yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı katılımcının beklendiği 12’nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın bölgeye 4,5 milyar TL katkısı olacağı bildirildi. Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Adana’nın yanı sıra çevre illerdeki otellerde de doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını ve kentte günde 200 ton et tüketileceğini öngören restoranların hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde yarattığı mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye’nin yaşaması fikriyle ortaya çıkan 12'nci Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl 13-21 Nisan tarihleri arasında ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye Kültür Yolu Festivalleri iş birliğiyle daha zengin içerikle yapılacak. Başta kostümlü kortej yürüyüşünün yanı sıra eğlenceli yarışmalar, gösteriler, halk koşusu ve kültür-sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği karnavalda ünlü isimler de sahne alarak konser verecek. Belirlenen alanlarda kurulacak yüzlerce stantta vatandaşlar 9 gün boyunca ürünlerini satma fırsatı bulacak. Karnavalı programlarına alan çok sayıda tur şirketinin katkısıyla önceki yıllarda 2 milyonu aşan yerli ve yabancı katılımcı sayısı bu yıl daha da artacak. Yapılacak kültür turlarıyla Adana ve çevre illerdeki güzellikler keşfedilecek. Kente gelecek yerli ve yabancı turistlerin alışverişi, pek çok sektöre can suyu olacak.

'TURİZME DOPİNG ETKİSİ YARATACAK'

Tüm Restoran ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, karnavala sayılı günler kala Adana’nın yanı sıra çevredeki illerdeki otellerde doluluk oranının yüzde 100’e ulaştığını söyledi. Adana’ya gelen katılımcıların çevre illerdeki tarihi, turistik bölgelerini gezip, zengin mutfağını tadacağını aktaran Serttaş, karnavalın bölge ekonomisine yaklaşık 4,5 milyar TL’lik katkısı olacağını söyledi. Ziyaretçiler için hazırlıkları sürdürdüklerini vurgulayan Serttaş, “Karnavalın Ramazan Bayramı'nın arkasından başlayacak olması kent turizmine doping etkisi yaratacak. Zaten Ramazan Bayramı'nı Adana'da geçirmek isteyen çok fazla yerli turist vardı hatta arama motorlarında en çok aranan kent burası oldu. Bayramdan sonra da karnaval olunca ilgi daha da arttı. İnsanlar özellikle Adana mutfağına yoğun ilgi gösteriyor. Adana sadece kebaptan ibaret değil. Şırdan, analıkızlı çorbası, yaprak sarması, dolma çeşitleri, şalgam, bici bici ve benzeri birçok coğrafi işaretli yemeğimiz var. Kentimiz deniz kıyısında bulunuyor bu nedenle balık ve deniz mahsullerimiz çok zengin. Kentte günlük 200 ton kırmızı et tüketilmesini ön görüyoruz ve hazırlığımızı buna göre yapıyoruz. Bu karnaval sadece Adana'ya değil çevredeki illere de çok katkılar sağlıyor. Bizler de kentin dört bir yanına yayılacak karnaval havasını restoranlarımızda yaşatmak istiyoruz” dedi.

'HAZIRLIKLAR TAMAM, STOKLARIMIZI YAPTIK'

Kentte yoğun turist katılımına hazırlık yapan kebapçılardan Cihangir Korkmaz ise Portakal Çiçeği Karnavalı'nın bir bahar bayramı olduğunu belirterek, "Şehirde 9 gün 9 gece eğlence, coşku ve lezzet patlaması yaşanacak. Bütün hazırlıklarımız tamam. Bu karnaval herkese iyi gelecek. Kebapçılar, kafeler, restoranlar, takı-toka satanlar, kısacası esnafımız karnaval günlerini iple bekliyor. Önceki yıllar ziyaretçi sayısı milyonu aştı. Bu yıl 3 milyon kişi bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Stoklarımızı yaptık. Dışarıdan gelen insanlar özellikle Adana kebabının yanında ücretsiz verilen 10 çeşit mezeyi görüp kendi yaşadıkları şehirlere kıyaslayınca çok şaşırıyorlar. Bu bizim bir kültürümüz" diye konuştu.