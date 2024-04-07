Bakan Tunç: 1 milyon 671 bin e-Duruşma yapıldı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelindeki 3 bin 44 hukuk mahkemesinde e-Duruşma sistemi kullanıldığını, sistemin uygulanmaya başlandığı 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar, 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldığını belirtti.
15 Eylül 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlayan e-Duruşma sistemi, hukuk mahkemelerinde avukatların bulundukları yerlerden, sesli ve görüntülü bir şekilde, çevrim içi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma, uygulama kapsamının genişletilmesiyle birlikte 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süreç içinde yapılan yaygınlaştırma çalışmaları sayesinde, bugün itibarıyla ülke genelindeki 3 bin 44 hukuk mahkemesinde e-Duruşma sistemi kullanıldığını, sistemin uygulanmaya başlandığı 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar, 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldığını belirtti. Bakan Tunç, 2020 yılında hukuk yargılamalarına kazandırılan e-Duruşma sistemi sayesinde avukatların, yargılamalara istedikleri takdirde video konferans yoluyla katılabilmeleri imkanı getirdiğini de söyledi. Buna göre; sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, bulunduğu yerden duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor. Uygulama, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.