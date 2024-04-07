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Bakan Tunç: 1 milyon 671 bin e-Duruşma yapıldı

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelindeki 3 bin 44 hukuk mahkemesinde e-Duruşma sistemi kullanıldığını, sistemin uygulanmaya başlandığı 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar, 1 milyon 671 bin 567 e-D...

Bakan Tunç: 1 milyon 671 bin e-Duruşma yapıldı mask
Bakan Tunç: 1 milyon 671 bin e-Duruşma yapıldı
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, ülke genelindeki 3 bin 44 hukuk mahkemesinde e-Duruşma sistemi kullanıldığını, sistemin uygulanmaya başlandığı 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar, 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldığını belirtti.

15 Eylül 2020 tarihinde uygulanmaya başlanan yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlayan e-Duruşma sistemi, hukuk mahkemelerinde avukatların bulundukları yerlerden, sesli ve görüntülü bir şekilde, çevrim içi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma, uygulama kapsamının genişletilmesiyle birlikte 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süreç içinde yapılan yaygınlaştırma çalışmaları sayesinde, bugün itibarıyla ülke genelindeki 3 bin 44 hukuk mahkemesinde e-Duruşma sistemi kullanıldığını, sistemin uygulanmaya başlandığı 15 Eylül 2020 tarihinden bugüne kadar, 1 milyon 671 bin 567 e-Duruşma yapıldığını belirtti. Bakan Tunç, 2020 yılında hukuk yargılamalarına kazandırılan e-Duruşma sistemi sayesinde avukatların, yargılamalara istedikleri takdirde video konferans yoluyla katılabilmeleri imkanı getirdiğini de söyledi. Buna göre; sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, bulunduğu yerden duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor. Uygulama, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşırken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

07 Nis 2024 - 21:38 DHA Ankara- Gündem

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