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Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi iklim değişikliğine dirençli hale getireceğiz

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerimizi, ekonomimizi iklim değişikliğine karşı dirençli hale getireceğiz. Bu strateji ve eylem planları, ülkemizin iklim değişi...

Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi iklim değişikliğine dirençli hale getireceğiz mask
Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi iklim değişikliğine dirençli hale getireceğiz
Bakan Özhaseki: Şehirlerimizi iklim değişikliğine dirençli hale getireceğiz
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehirlerimizi, ekonomimizi iklim değişikliğine karşı dirençli hale getireceğiz. Bu strateji ve eylem planları, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesinde bir dönüm noktası olarak görülmeli, kamu, özel sektör, sivil toplum ve bireyler arasında güçlü iş birliği ile uygulanmalıdır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, iklim değişikliği ile mücadelede 6 yıllık stratejisini belirledi. Bakanlık tarafından '2024-2030 İklim Değişikliği Azaltım Stratejisi ve Eylem Planı' ile 'İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı' hazırlandı. Hazırlanan eylem planları ile enerjiden ulaştırmaya, tarımdan sanayiye birçok alanda önemli adımlar planlanıyor.

'KARARLI BİR DURUŞ SERGİLİYORUZ'

Bakan Özhaseki, hazırlanan yeni strateji ve eylem planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği, bugünün dünyasında karşılaştığımız en büyük çevresel tehditlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu evrensel sorun, sadece bireyleri, ülkeleri değil, dünyamızı olumsuz etkiliyor. Güncel çalışmalar, sanayi öncesi döneme göre küresel sıcaklık artışının 2023 yılında 1,45 dereceye ulaştığını ortaya koyuyor. Diğer taraftan bu kritik noktada, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik kararlı bir duruş sergiliyoruz. Politikalarımızı adım adım belirliyor ve kararlılıkla ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

'EMİSYON AZALTMA HEDEFİ, YÜZDE 41'

Stratejilerin; 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi, 12'nci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve Ulusal Katkı Beyanı'nın dikkate alınarak hazırlandığını belirten Özhaseki, "İklim değişikliği ile etkin mücadele edilebilmesi için ülkemiz, 2021 yılında Paris Anlaşması'na taraf oldu ve 2053 yılına yönelik 'net sıfır emisyon' hedefini açıkladık. Bu gelişmelerin akabinde Türkiye, 2015 yılında Birleşmiş Milletlere sunduğu Niyet Edilmiş Ulusal Katkı Beyanı'nı (NDC) güncelledi ve referans senaryoya göre yüzde 21 olan emisyon azaltım hedefini, yüzde 41'e çıkardı. Bu gelişmeler, ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelede kararlılığını ortaya koyuyor. Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki iklim değişikliğiyle kapsamında yürütülecek faaliyetleri tasarlamak amacıyla yeni bir iklim değişikliği stratejisi ve eylem planının hazırlanmasına karar verdik. Bu çerçevede, İklim Değişikliği Başkanlığımız koordinasyonunda, kamu, özel sektör, akademi ve STK'lardan oluşan paydaşlarımızın katkılarıyla planları hazırladık" değerlendirmesini yaptı.

07 Nis 2024 - 21:38 DHA Ankara- Gündem

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