Van'da askeri araç devrildi

VAN’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği askeri araç, devrildi. Kaza, 1'i hafif yaralı, 13 asker kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun 70’inci kilometresindeki Güzelsu mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den görev dönüşü Van'a gelen 51. Komado Tugay Komutanlığı'na ait Kirpi aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen araçtaki 1 asker hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 1'i hafif yaralı 13 asker, ambulanslarla kontrol amaçlı Van'daki hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.