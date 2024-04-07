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Konyaaltı Sahili'nde 'bayram tatili' yoğunluğu

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ANTALYA'da güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Tatil için kente gelenlerle beraber sahilde yoğunluk oluştu.Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasın?...

Konyaaltı Sahili'nde 'bayram tatili' yoğunluğu mask
Konyaaltı Sahili'nde 'bayram tatili' yoğunluğu
Konyaaltı Sahili'nde 'bayram tatili' yoğunluğu
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ANTALYA'da güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Tatil için kente gelenlerle beraber sahilde yoğunluk oluştu.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından Antalya'da, cuma akşam saatlerinde başlayan yoğunluk sürüyor. Hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 22'lere ulaştı, deniz suyu sıcaklığı 22 derece oldu. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler ve Antalyalılar, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Aileleri ve arkadaşlarıyla sahile gelenler, denize girip, güneşlendi. Bazı tatilciler de kano ile denize açılarak havanın tadını çıkardı. Bazı tatilcilerin piknik yaptığı göze çarparken, çocuklar ise kayalıklardan denize atlayarak eğlendi.

07 Nis 2024 - 21:36 DHA Antalya- Gündem

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