- Gündem

Depremde zarar gören tarihi Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu eski günleri aratmadı

ABONE OL Google News Sayfamız

HATAY'ın Antakya ilçesinde Ramazan Bayramı için alışverişe çıkanlar, depremden sonra yeniden ayağa kaldırılan tarihi Uzun Çarşı'ya akın etti. Eski günlerini aratmayan çarşıdaki kalabalık, esnafın...

Depremde zarar gören tarihi Uzun Çarşı'da bayram yoğunluğu eski günleri aratmadı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

HATAY'ın Antakya ilçesinde Ramazan Bayramı için alışverişe çıkanlar, depremden sonra yeniden ayağa kaldırılan tarihi Uzun Çarşı'ya akın etti. Eski günlerini aratmayan çarşıdaki kalabalık, esnafın yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat’taki depremlerde Antakya ilçesinde 3,5 kilometre uzunluğundaki tarihi Uzun Çarşı da büyük hasar gördü. Hatay’ın İpek Yolu üzerinde olması nedeniyle çok eski dönemlerden beri şehirdeki ticaretin merkezi konumunda bulunan çarşının dar sokaklarındaki birbirinden renkli 600 dükkanın çoğu yıkıldı. Her ara sokak ve caddesi farklı bir meslek grubuna ayrılmış, farklı inanç ve kökenden gelen Antakyalılar tarafından işletilen çarşı, aradan geçen 1 yılın ardından yeniden ayağa kalkmaya başladı. Geçen yıl bayramın buruk yaşandığı çarşıda 5 esnaf bile kepenk açmazken, bu bayram iş yerlerinin yüzde 70'i açıldı. Yoğun ilgi gören çarşıda hem Hataylılar hem de kent dışından gelenler Ramazan Bayramı için alışveriş yaptı.

Uzun Çarşı Dayanışma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Hançer Gündüz, bu yıl çarşıdaki bayram yoğunluğunun esnafın yüzünü güldürdüğünü belirterek, "41 yıllık çarşı esnafıyım. Geçen yıl bu coşkuyu, bu kalabalığı yaşayamadık. 6 Şubat depremlerinden bu yana çok üzüldük, ağladık ama artık yüzlerimiz gülecek. Bu sene de çarşımız maşallah eski günleri aratmadı. Geçen sene hiç kimse yoktu sadece birkaç esnafımız vardı ama şu anda çoğu iş yerimiz açık. Sadece yüzde 30'luk bir kısım kapalı, enkaz olmuş halde" dedi.

'HATAY HALKININ BURADAN ALIŞVERİŞ YAPMASI BİZİ MUTLU EDİYOR'

Çarşıda şarküteri dükkanı işleten esnaf Mehmet Küçükordu ise Hatay halkının şehir dışına gitse de alışveriş için kente geldiğini, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Küçükordu, "Bu bayram biraz buruk geçiyor ama bu yıl çarşımız hareketli ve kalabalık. Hatay halkı gelip buradan alışveriş yapıyor, bu memlekete kazandırıyor. Bu yönden çok mutluyuz, heyecanlıyız. Özellikle Hataylılar sahip çıkıyor. Burayı hiçbir zaman bırakmıyorlar. Burada evi olmayanlar, evi yıkılanlar bile hepsi geliyor buradan alışverişini yapıyor. Çarşı kalabalık hareketli esnaf memnun" diye konuştu.

07 Nis 2024 - 21:35 DHA Hatay- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ

MOBİL SİTE GÖREVLİSİ * Motor ehliyeti bulunan, * Bahçe ve havuz işlerini bilen, * Ortak alan temizliği yapabilecek, * Kalacak ev veriyoruz. * 12 ay iş...

0 242 515 03 21

MUHASEBE BÜROSUNA

 Deneyimli bay/bayan yardımcı Muhasebe Personeli alınacaktır. 

0 532 287 06 36

Algida SMB GRUP DONDURMA

Bünyesinde 12 ay çalıştırılmak üzere ( B+C+D+E ) sınıf ehliyetli SRC ve PSiKOTEKNiK belgesi olan Dağıtıcı Personel aranmaktadır. Maaş+ Prim+ Yemek Kar...

0 554 307 07 48

SAHİBİNDEN KİRALIK DÜKKAN

AVSALLAR’da Termo Petrol Karşısı 110 m2’lik 2 Adet dükkan SAHİBİNDEN KİRALIKTIR. Not: Kurumsal firmalara, restoran ve hamam işletmesi için uygun.

0 507 455 32 55

Al-et ALANYA ENTEGRE ET TESİSLERİ

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki niteliklere sahip çalışma arkadaşları aramaktayız. SEKRETER * Tercihen lise mezunu, * Misafirleri...

0 242 515 15 15

AVSALLAR MAHALLESİNDE

 Bulunan Emerald Park Sitesine GÜVENLİK ve KAPICI Personel alınacaktır. 

0 543 628 30 43

HİD TOPTAN MEŞRUBAT GIDA FİRMAMIZA

* Satış Elemanları, * Muhasebe Elemanı, * Şoför (B-C sınıfı ehliyeti olan) Çalışma Arkadaşları arıyoruz. Adres: Şekerhane Mahallesi Yeniveliler Sok. M...

0 542 734 34 71

Moda Plaza Center

 İş yerimize; * Yabancı dil bilen Bay/Bayan Eleman, * Katlamacı, * Mutfak işlerinden anlayan Bayan Eleman aranıyor. 

0 533 222 98 19

TOMBİK TANTUNİ MAHMUTLAR

Birlikte çalışacak Ekip Arkadaşları arıyoruz.

0 555 339 79 79

5 YILDIZLI OTELİMİZİN

SPA Bölümüne Bayan Kasiyer, Market Satış Elemanı ve Resepsiyonist alınacaktır. 

0 533 338 71 11

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Bakanlık: 'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu' kesinleştirilmeden iptal edilmiştir mask
Bakanlık: 'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu' kesinleştirilmeden iptal edilmiştir
Canını ortaya koyan askerlerimizi kamyon kasasında silahsız güvenliksiz götürdüler mask
Canını ortaya koyan askerlerimizi kamyon kasasında silahsız güvenliksiz götürdüler
Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu mask
Alanya’da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Cemaatten sert çıkış: AK Parti'ye meydan okudu! 'Bu toplulukla mücadele olmaz' Alanya'da kapı kapı oy istediler mask
Cemaatten sert çıkış: AK Parti'ye meydan okudu! 'Bu toplulukla mücadele olmaz' Alanya'da kapı kapı oy istediler
Seçim yenilgisinin faturası Yücel'e kesildi: Alanya'da eski Başkan Yardımcısından zehir zemberek sözler mask
Seçim yenilgisinin faturası Yücel'e kesildi: Alanya'da eski Başkan Yardımcısından zehir zemberek sözler
Tunahan Kasapoğlu, Kemal Aksu kavgasında yeni cephe: Beyaz Saray'ın mührünü verseler... 350 dairelik yere 450 daire yaparsan... mask
Tunahan Kasapoğlu, Kemal Aksu kavgasında yeni cephe: Beyaz Saray'ın mührünü verseler... 350 dairelik yere 450 daire yaparsan...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber