Horoz dövüştürenlere 961 bin TL ceza

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde horoz dövüştüren 41 kişi suçüstü yakalanırken, 20 kişiye toplamda 961 bin 500 TL para cezası kesildi.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde horoz dövüşü yapılan adrese operasyon düzenledi. Horoz dövüşü yapıldığı sırada baskın yapan ekipler, 41 kişiyi suçüstü yakaladı. 17 kişinin ise Karabük, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak kent merkezinden geldiği belirlendi.
Horoz dövüşünü organize eden 1’i sitenin güvenlik görevlisi 3 kişiye ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. 17 horoz sahibine de adli işlem yapılırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince 288 bin lira idari para cezası kesildi. Suçüstü yakalanan 41 kişiye ise ‘kumar oynamak’ suçundan 673 bin 500 lira ceza uygulandı. Horoz dövüştürenlere toplamda 961 bin 500 lira para cezası kesildi.
Operasyon kapsamında, dövüştürülen 36 sahipli horoz koruma altına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.