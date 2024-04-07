Bakanlık: 'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu' kesinleştirilmeden iptal edilmiştir

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' içinde yer alan 'Kentsel Gelişme Alanına' ilişkin imar planı revizyonuna dair Gölbaşı Belediyesi tarafından verilen teklifin bakanlık tarafından incelendiğini ve 'Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu'nun kesinleştirilmeden iptal edildiği duyuruldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara'da Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan Yaylabağ (Bursal) Mahallesi Kentsel Gelişme Alanına ilişkin imar planı revizyonuna dair Gölbaşı Belediyesi tarafından verilen teklif, Bakanlığımızca değerlendirmeye alınmış; bu süreçte gelen itirazlar incelenmiştir. Yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde, bölgenin çeşitli sebeplerle imar revizyonuna uygun olmadığı görülerek 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı Revizyonu kesinleştirilmeden iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.