07 Nis 2024 - 21:09- Ekonomi G:

Araç alacaklara flaş uyarı: Bayram sonrası uçacak

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Özellikle ikinci el araçlarda, sıfır araçlardaki fiyat artışlarından dolayı cazibe artıyor. Bu nedenle, kullanıcı tercihinin ikinci el piyasasına kaymasıyla yaz aylarında ikinci el araçlara olan talebin artacağını ve yılın ikinci yarısının “ikinci el dönemi” olabileceğini düşünüyoruz.

Araç alacaklara flaş uyarı: Bayram sonrası uçacak mask
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İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “ Otomobil piyasasında canlanma Şubat ayında başladı ve Mart ayında artarak devam etti. Ramazan Bayramı’nın etkisiyle Nisan ayında da hareketlilik sürüyor. Yaz sezonuna girilmesiyle sıfır ve ikinci el araç piyasasında hareketlilik bekleniyor.

“TALEP YÜKSELECEK”

Araç fiyatlarını etkileyen ana faktörler arasında döviz kuru ve maliyetler bulunuyor. Yaz aylarında ve sonrasında araç fiyatlarında artış olması muhtemel. Bunun yanı sıra, talep de fiyatları etkileyen önemli bir faktör.

Yaz aylarında artması beklenen talep, döviz kurlarında bir değişiklik olmasa bile araç fiyatlarında artışa neden olabilir. Ancak, Ticaret Bakanlığı’nın aldığı tedbirler ve oluşturduğu piyasa koşulları sayesinde fiyat artışlarının geçmiş yıllardaki gibi hızlı ve olağan dışı olmayacağını düşünüyoruz.

Araç alacaklara flaş uyarı: Bayram sonrası uçacak

“İNDİRİMLER AZALIYOR”

Sıfır araçlarda liste fiyatları sabit kalsa da, sağlanan indirimler her geçen ay azalıyor. Bu süreçte döviz kurlarındaki artış ve enflasyon da göz önüne alındığında, geçmiş dönemlerdeki indirimlerin %30 gibi önemli oranlara ulaştığını söyleyebiliriz. Ancak Aralık ayından itibaren maliyetlerin artmasıyla bu indirimlerin kademeli olarak azaldığını görüyoruz.

İKİNCİ ELDE ZAM UYARISI

Kampanyalar devam etse de, liste fiyatlarının sabit olmasına rağmen, sunulan indirimlerin azalmasıyla araç fiyatlarının arttığı bir dönem yaşıyoruz. Bununla birlikte, maliyetlerdeki artışlar devam ettiği sürece sıfır araç fiyatlarında artış bekleniyor. Ancak ikinci el piyasası için durum farklı. İkinci el araç fiyatları, sıfır araçlardaki gibi hızlı bir artış göstermiyor.

Özetle, ikinci el araç piyasasında talebin artmasıyla birlikte yaz aylarında ikinci el araç fiyatlarında artış yaşanabilir. Ancak, mevcut piyasa koşulları göz önünde bulundurularak tercihinizi yapmanız önemlidir.”

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07 Nis 2024 - 21:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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