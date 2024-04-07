Fiat Egea'dan muhteşem indirim: Sadece 449.000 TL

Özel Fiyatlı Satışların Arkasındaki Sır: ÖTV Muafiyeti

Fiat’ın sunduğu bu özel fırsatın arkasında ÖTV muafiyeti yatıyor. ÖTV muafiyeti sayesinde, araç fiyatında büyük bir indirim sağlanıyor ve Fiat Egea Sedan gibi araçlar çok daha erişilebilir hale geliyor. Bu muhteşem tekliften yararlanmak için tek yapmanız gereken, ÖTV muafiyeti hakkınızı kullanmak!

Fiat Egea Sedan için Özel Teklif

2023 model Fiat Egea Sedan, normalde 814.900 TL’ye satılıyorken, ÖTV muafiyetiyle bu fiyatı 449.000 TL’ye düşürüyoruz. Bu fiyat avantajından faydalanmak için ÖTV muafiyeti hakkınızı kullanmanız yeterli. Bu fırsatı kaçırmayın ve sıfır bir otomobile sahip olmanın keyfini çıkarın!

Dikkat Edilmesi Gerekenler

ÖTV muafiyetiyle araç satın alırken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar bulunuyor. Bu hak, beş yıl içinde yalnızca bir kez kullanılabilir. Ayrıca, ÖTV muafiyetiyle alınan bir aracı beş yıl içinde satarsanız, muaf tutarın tamamını ödemeniz gerekebilir. Bu detaylara dikkat ederek, bu muhteşem fırsattan tam anlamıyla yararlanabilirsiniz.

Fiat Egea Sedan’ın bu özel teklifi, ÖTV muafiyeti avantajından yararlanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Kaynak: Haber Merkezi