Bunu da gördük: Kadın kılığına girip camide teravih kılan kadınları taciz etti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Camii'nde yaşandı. Kimliği belirsiz 40-45 yaşlarındaki şüpheli erkek, iddiaya göre imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip başörtü takarak teravih namazı kılan kadınların arasına girdi.

Bir kadın şüphelinin kendisini camide taciz ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: KARAR