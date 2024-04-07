Altın yatırımcılarına müjde! Uçuş tarihi belli oldu!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından dolar yatırımcıları dalgalı bir seyir izlerken, altın yatırımcıları için beklenen haberin açıklaması yapıldı. Ekonomist Hatice Kolçak, altının yükselişe geçmesi için gerekli şartı açıklayarak yatırımcıları heyecanlandırdı.

Kolçak, altının uçuşa geçmesi için “Kurdan bir tık destek gelirse gram altın uçacak” ifadelerini kullandı.

ALTINA OLAN TALEP AZALMIYOR

Haftanın verilerine göre altın piyasasını değerlendiren Kolçak, altın fiyatlarının asıl belirleyicisinin yurt dışı verileri olduğunu belirterek ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinin güçlü gelmesine rağmen altına olan talebin azalmadığını vurguladı.

“KURDAN BİR TIK DESTEK GELSE GRAM ALTIN UÇAR”

Kolçak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada altın fiyatlarının yükseliş trendinin devam ettiğini ve gram altının 2 bin 322 Dolar seviyesine ulaştığını ifade etti. Ayrıca, kurda biraz daha destek gelmesi durumunda gram altının uçuşa geçeceğini belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi