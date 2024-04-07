07 Nis 2024 - 17:52 - Spor

Arda Turan'ın müthiş başarısı: Eyüpspor Süper Lig'e yükseldi

Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 29'uncu haftasında Altay ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele Eyüp Stadyumu'nda oynandı. Zorlu karşılaşmada Alpaslan Şen düdük çaldı. Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Azad İlhan ile Onur Gülter üstlendi. Eyüpspor, Altay'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.