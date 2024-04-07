Arda Turan'ın müthiş başarısı: Eyüpspor Süper Lig'e yükseldi

Eyüpspor'un gollerini 8 ve 55'inci dakikalarda Gianni Bruno, 23'üncü dakikada Recep Niyaz ile 64'üncü dakikada penaltıdan Adrien Regattin kaydetti. Altay'da fileleri 14'üncü dakikada Deniz Kadah havalandırdı.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 67'ye yükseltti ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor tarihinde ilk kez Süper Lig biletini aldı.
Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un kalan fikstürü şu şekilde:
Manisa FK (Deplasman)
Boluspor (İç saha)
Şanlıurfaspor (Deplasman)
Göztepe (İç saha)
Erzurumspor FK (Deplasman)
EYÜPSPOR - ALTAY: 4-1
GOLLER: 8' Gianni Bruno, 14' Deniz Kadah, 23' Recep Niyaz, 55' Gianni Bruno, 64' Adrien Regattin (P)
Kaynak: Milliyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.