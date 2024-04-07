07 Nis 2024 - 17:38- Ekonomi G:

Hem benzinli, hem dizel, hem de elektrikli araçların sonu: Toyota'dan yüz yılın icadı geldi

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1800'lü yıllardan bu yana kullanılan içten yanmalı benzinli ve dizel motorlara alternatif olarak piyasaya sürülen ve bir çok sorunları ortaya çıkan elektrikli araçların da çok rağbet görmemesi üzerine Dünya devi Toyota müthiş bir buluş olan yeni motorunu tanıttı.

Hem benzinli, hem dizel, hem de elektrikli araçların sonu: Toyota'dan yüz yılın icadı geldi mask
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150 yılı aşkın süredir dünya üzerinde bulunan petrol yataklarını tüketen ve artık bitmeye yakın denilen içten yanmalı motorlara alternatif olabilecek motor arayışları sürerken dünya devi Toyota'dan devrim gibi bir buluş geldi.


Toyota, tanıttığı yeni motorunda benzin, dizel ya da elektrik kullanmayacak. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, gelecek hidrojen teknolojisine (suya) dayanıyor. Toyota'nın yeni hidrojen yanmalı motoru, daha uzun menziller, daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunarak ve sadece su yayarak otomobil endüstrisinde devrim yaptı. Bu teknoloji karbon nötrlüğüne ulaşmada elektrikli araçlara umut verici bir alternatif haline gelecek.

455 BEYGİR MOTOR GÜCÜ

Otomobil üreticileri, çevresel etkiyi azaltmak ve enerji güvenliğini artırmak için güneş, elektrik ve hidrojen enerjisiyle çalışan çevre dostu otomobiller geliştirmekte ve hidrojen yakıt ikmal istasyonları uygun maliyetli bir çözüm olmaktadır.

Toyota, Yamaha Motor ile birlikte 455 beygir gücü ve 398 tork üreten hidrojen yakıtlı bir V-8 motor da dahil olmak üzere, sadece su yayan ve sadece 5 kg hidrojenle 485 km kadar yol alabilen hidrojenle çalışan motorlar kullanıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN SONU BAŞLAMADAN GELİYOR

Toyota'nın hidrojen yanmalı motoru daha hızlı yakıt ikmali süreleri sunmakta ve sınırlı miktarda tedarik edilen malzemelere olan ihtiyacı azaltarak elektrikli araçlara umut verici bir alternatif oluşturuyor.

Toyota'nın hidrojen motoru neredeyse hiç CO2 yaymıyor, elektrikli araç bataryalarından daha az nadir metal gerektiriyor ve Corolla Cross H2 konsept otomobilinde test ediliyor. 2025 yılına kadar 200 bin yakıt hücresiyle çalışan aracın yollarda olması planlanıyor.

# Bir, Elektrik, Otomobil

07 Nis 2024 - 17:38 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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