07 Nis 2024 - 17:29- Ekonomi G:

KİA'dan sıfır faizli bayram kampanyası

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Kia otomobil markası, bayram öncesinde müşterilerine özel kampanyalar sunuyor. Kia’nın EV6 modelinde, 250 bin TL indirime ek 750.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz avantajı sunuluyor.

KİA'dan sıfır faizli bayram kampanyası mask
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Kia, Nisan ayı kampanyalarını duyurdu. Stonic ve Cerato modelleri ile EV6’da özel fırsatlar sunuluyor. Stonic ve Cerato modellerinde 150 bin TL’ye 12 ay yüzde 2,49 faiz fırsatı, Bongo modelinde ise 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatı sunuluyor.

Kia, EV6 modelinde 250 bin TL indirime ek 750 bin TL’ye 12 ay sıfır faiz avantajı sağlıyor. Ayrıca, Niro EV modelinde 100.000 TL indirime ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde 2,49 faiz avantajı sunuyor.

KİA'dan sıfır faizli bayram kampanyası

Ticari araçlar için de fırsatlar devam ediyor. Bongo modelinde 30 bin TL indirime ek 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faiz fırsatı bulunuyor. Ayrıca, 50 bin TL takas desteği de sunuluyor.

# yüzde, devam

07 Nis 2024 - 17:29 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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