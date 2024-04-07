TFF'den flaş karar: Başkan değişiyor mu?

Bir dizi etkinliklerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu heyeti, Siteler Mahallesi'nde kurulan K6 konteyner kente geçti.
Aralarında Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sabri Sarıoğlu, Hasan Kabze, Selçuk Şahin, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Gönül burada depremzede çocuklarla konteyner kentteki halı saha içerisinde maç yaptı.
Gerçekleşen bu etkinlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Büyükekşi Türkiye Futbol Federasyonu'nun temmuz ayında seçime gideceğini söyledi.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararla 18 Temmuz'da yapacağımız Mali Genel Kurulumuzu Seçimli Genel Kurul olarak yapmaya karar verdik." şeklinde konuştu.
Detaylar geliyor...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.